تعرف على قيمة اشتراك وأقساط "معاشك بإيدك" للتأمين على الفلاحين وأسرهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الحكومة، دراسة إمكانية إطلاق معاش تأميني للفئات الأولى بالرعاية من المزارعين "معاشك بإيدك"، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس، نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي لاستعراض دراسة المقترح الحكومي.

واستعرضت وزيرة التضامن، عناصر المنتج التأميني المقترح "معاشك بأيدك" على النحو التالي:

أولا: قيمة الاشتراك والأقساط:

- قيمة الاشتراكات الخاصة بالمعاش التأميني للمزارعين، التي يسددها المشتركون دفعة أولى مرة واحدة.

- دفع أقساط دورية لمدد محددة لحين بلوغ سن التقاعد الذي يحدده المشترك (سن الاستحقاق) بهدف زيادة قيمة المعاش التكميلي.

- الاستحقاق سيكون في صورة مكافأة دفعة واحدة نقدية.

- أو سيكون في شكل شهادة استثمارية حين بلوغ سن الاستحقاق.

- أو سيكون الاستحقاق في حالة حدوث الوفاة أو الإصابة بالعجز الكلي".

ثانيا: عوامل جذب العمالة في مجال الزراعة تحت مظلة المبادرة المقترحة:

-تقديم مزيد من التوعية بالمزايا التأمينية.

-المساعدة في تبسيط الإجراءات.

-تسهيل إجراءات التسجيل وسداد الاشتراكات من خلال الوسائل التكنولوجية الحديثة.

-إضفاء ميزة التأمين الصحي والتأمين على الحياة حين الاستحقاق: التقاعد أو الوفاة، أو العجز الكلي.

-إتاحة قروض بفوائد بسيطة بضمان وثيقة الاشتراك التأميني، بالتنسيق مع الهيئة القومية للتأمين.

ووجّه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من التصور النهائي لدراسة مبادرة "معاشك بإيدك"، تمهيدا لعرض نتائجها على رئيس الجمهورية، كما كلّف بوضع التصورات الخاصة بالخطوات القادمة لإطلاق تشغيل تجريبي للمبادرة، بغرض تقييمها، على أن يتم اختيار إحدى المحافظات لتكون بمثابة نموذج لبدء المبادرة.