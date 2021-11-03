بعد رفض التصالح معهم.. محافظ أسوان يعلن فتح باب التقنين على أراضي أملاك الدولة

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران :

قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إنه مراعاة لتحقيق الاستقرار الأسري والمعيشي للمواطنين الذين جرى رفض التصالح معهم، فقد جرى فتح باب التقنين على أراضي أملاك الدولة فيما يخص هذه الحالات، وهو الأمر الذي يتطلب توجههم إلى إدارات الأملاك بمقرات الوحدات المحلية لإنهاء إجراءات التقنين للأراضي الخاصة بهم حتى يتمكنوا من إنهاء التصالح.

وناشد محافظ أسوان، على هامش اعتماد دفعة جديدة من طلبات التصالح في أعمال مخالفات البناء بشكل نهائي، حضور اللواء أيمن رضا، السكرتير العام المساعد للمحافظة، أصحاب التصالح في القرى الذين تقل مساحة الأرض المقام عليها منازلهم عن 200 م2، ولا تزيد فيها المباني عن أرضي وثلاثة أدوار، بأن يتوجهوا للوحدات المحلية لإنهاء إجراءات التصالح دون انتظار معاينات اللجان الفنية.

وأهاب بضرورة استيفاء كافة المستندات الثبوتية الصحيحة ودفع الرسوم المقررة لسرعة البت في قبول التصالح بشكل نهائي.