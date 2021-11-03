استئناف محادثات البرنامج النووي الإيراني في فيينا يوم 29 نوفمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - بروكسل - (د ب أ)

أعلنت أطراف الاتفاق النووى الإيراني استئناف المحادثات التي تهدف إلى إحياء الاتفاق الموقع عام 2015 في 29 نوفمبر في فيينا.

وبدأت المفاوضات في أبريل لكنها توقفت بعد ست جولات منذ أن تولى ابراهيم رئيسي مقاليد السلطة في إيران عقب الانتخابات في يونيو الماضي.

ونشأ المأزق المستمر منذ أشهر، فيما يبذل الاتحاد الأوروبي وآخرون جهودا مستميتة من أجل حمل إيران على التعهد بتاريخ للعودة إلى مائدة التفاوض، الأمر الذي أثار المخاوف من أن إيران سوف تتراجع في نهاية المطاف.

لكن كبار المفاوضين عن الاتحاد الأوروبي وإيران أعلنوا مساء اليوم الأربعاء تحديد موعد في نهاية الشهر الجاري.

وقال نائب مبعوث الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية إنريكي مورا إن المفاوضات ستشمل ممثلين عن الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وإيران.

وأكد مسؤول بارز بوزارة الخارجية الإيرانية استئناف المفاوضات في 29 نوفمبر على موقع تويتر.

ويأمل الموقعون الآن في إقناع الولايات المتحدة بالعودة إلى الاتفاق وإقناع إيران بالامتثال لشروطها.

وتم إعداد الاتفاق النووي الإيراني لمنع إيران من صنع قنبلة نووية مقابل تخفيف العقوبات.

ورغم ذلك، بات الاتفاق في حالة يرثى لها عندما انسحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق من جانب واحد في 2018 وأعاد فرض العقوبات.