الرئيس البرتغالي يواصل المشاورات قبل الدعوة لانتخابات جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - مدريد - (د ب أ)

يواصل الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا إجراء مشاورات قبل الدعوة لانتخابات جديدة، بعدما فشل البرلمان في تمرير الميزانية التي اقترحتها حكومة الأقلية في البلاد.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يدعو الرئيس البرتغالي إلى انتخابات جديدة سوف تجرى في شهر يناير أو فبراير على أبعد تقدير. يعتزم ريبيلو الإعلان عن قراره مساء يوم الخميس.

والتقى ريبيلو مساء اليوم الأربعاء مع مجلس الدولة في البلاد ، وهو هيئة تقدم المشورة للرئيس وتتألف من نواب حاليين وسابقين وممثلين من مختلف الأطياف السياسية.

وأجرى ريبيلو بالفعل محادثات مع ممثلين عن نقابات العمال ومنظمات أصحاب العمل يوم الجمعة الماضي ومع رؤساء جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان في يوم السبت التالي.

ولم يتم تمرير ميزانية 2022 التي اقترحها رئيس الوزراء أنطونيو كوستا اليوم الأربعاء ، وحصلت على دعم 108 نواب فقط من حزبه الاشتراكي ، بينما صوت 117 ضدها وامتنع خمسة عن التصويت.

كان الحزب الاشتراكي ، الذي يتولى السلطة منذ عام 2015 ، يتمتع في السابق بدعم العديد من الأحزاب اليسارية.

لكن الكتلة اليسارية الماركسية والشيوعيين والخضر سحبوا دعمهم ، مطالبين الحكومة بإنفاق المزيد على القضايا الاجتماعية من المليارات التي ستحصل عليها البلاد من الاتحاد الأوروبي في شكل أموال إعادة الإعمار في فترة مابعد وباء كورونا.

ومع ذلك ، لم يكن كوستا راغبا في تبني سياسة التوسع فى الإنفاق.

ومن المقرر أصلا أن يتم إجراء الانتخابات الدورية القادمة في البرتغال في خريف عام 2023 ، ولكن إذا تم حل البرلمان، يمكن إجراء انتخابات جديدة بعد 55 يوما.