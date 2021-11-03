قائد الجيش اللبناني يبحث سبل دعم المؤسسة العسكرية وتعزيز قدراتها خلال لقاءاته بأمريكا

محمد اسماعيل - القاهرة - لبنان - (أ ش أ)

بحث قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون سبل دعم الجيش وتعزيز قدراته خلال لقاءاته في ثالث أيام زيارته للولايات المتحدة الأمريكية، حيث التقى اليوم رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب جريجوري ميكس والسيناتور تود يونج.

كما التقى عون عضو لجنة الموازنة في الحزب الديموقراطي في الكونجرس الأمريكي روسا ديلاورو.

كان قائد الجيش اللبناني قد عرض التحديات التي تواجه المؤسسة العسكرية في ضوء الظروف الراهنة بلبنان، وذلك خلال لقاءه أمس بمساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى يائيل لامبرت، ومساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون التسليح والأمن الدولي بوني دينيز جينكينز بحضور السفيرة الأمريكية في لبنان دوروثي شيا، والقائم بالأعمال في السفارة اللبنانية في واشنطن السيد وائل هاشم.

كما التقى أيضاً في السفارة اللبنانية في واشنطن عددا من أعضاء الكونجرس وأعضاء مجلس الأمن القومي ومجموعة من المسؤولين في وزارتي الخارجية والدفاع، ونواباً أمريكيين من أصل لبناني بحضور السفيرة الأمريكية بلبنان.