الصين "تحتجز" أطفالا في مدرسة إبتدائيّة بسبب "كورونا"

اسماعيل عبد الحي - إحتجزت السلطات الصينية عددا من الأطفال في مدرسة إبتدائية، بعدما تم تشخيص إصابة معلمهم بفيروس كورونا.

وإضطر عشرات الآباء وأولياء الأمور إلى الإنتظار حتى وقت متأخر من ليلة الإثنين الماضي، في بكين، ليتسلموا أطفالهم، إذ لم يسمح للأطفال بمغادرة المدرسة إلا بعد إجراء فحوصات طبية لهم للتأكد من خلوهم من الفيروس.

وقالت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، إن "عشرات الآباء وأولياء الأمور إضطروا للإنتظار حتى وقت متأخر، ليتسلموا أطفالهم"، مشيرة إلى أن مدير المدرسة خرج بعد منتصف الليل وأبغلهم بأن بعض أبنائهم يجب عزلهم صحيا.

وأضافت أنه "سيسمح للوالد أو الأم بإصطحاب طفلها مع ضرورة عزله صحيا لمدة أسبوعين"، داعيا أولياء الأمور الذين لديهم تلاميذ تأخر وصول نتائج فحوصهم، إلى أن يعودوا لمنازلهم لإحضار أغطية ووسائد لأطفالهم، الذين سيقضون ليلتهم في المدرسة.

وذكرت الوكالة أنه "لم يحدث في أي مكان في العالم أن أثار إكتشاف إصابة وحيدة تدابير مشددة من هذا القبيل"، مؤكدة أن الصين مصممة على تحقيق غايات سياسة "صفر كوفيد" التي ظلت تنتهجها منذ إندلاع الأزمة التي إنطلقت من مدينة ووهان الصينية نهاية عام 2019.

وحوصر أكثر من 30 ألف شخص داخل مدينة "ديزني لاند" الترفيهية في شنغهاي بالصين الأحد الماضي، بعد اكتشاف إصابة واحدة بفيروس "كورونا" المستجد، وذلك بالتزامن مع عيد "الهالوين".

وتم إغلاق الحديقة بعد اكتشاف الإصابة، وإضطر القائمون على المدينة لفحص الزوار والموظفين بحثا عن الفيروس التاجي قبل السماح لهم بالمغادرة.

وأغلقت الشرطة مخارج المنتزه، ومنعت الناس من المغادرة إلى أن جاءت نتيجة إختباراتهم "سلبية".

وحافظت الصين على قواعد صارمة بشأن فيروس كورونا، وأجرت إختبارات جماعية، حتى أنها أغلقت مدنا بأكملها بسبب حالات إصابة واحدة بالفيروس.

سبوتنيك