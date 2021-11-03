هزيمة الديمقراطيين في فرجينيا قبل الانتخابات النصفية

مني جو بايدن بانتكاسة مع هزيمة الديمقراطيين في انتخاب حاكم ولاية فرجينيا، في اقتراع يعتبر اختبارا لشعبيته في الوقت الذي تبقى خططه الإصلاحية معلقة في الكونجرس. بعد جولته الأوروبية في روما لحضور قمة مجموعة العشرين وفي جلاسكو للمشاركة في مؤتمر كوب 26، عاد بايدن إلى واشنطن ليلا ليواجه مرحلة محورية في ولايته. قبل عام من انتخابات نصف الولاية الحاسمة التي قد تعيد خلط أوراق السلطة، تبدو هزيمة الثلاثاء في فرجينيا بمثابة فشل ذريع لجو بايدن رغم أنه شارك شخصيًا في الحملة الانتخابية إلى جانب المرشح الديموقراطي تيري ماكوليف.

ليلة صعبة للديمقراطيين

وقال جاي مايلز كولمان من مركز السياسات في جامعة فيرجينيا إنها كانت "ليلة صعبة للديمقراطيين". وأضاف "حتى لو كانت هذه الانتخابات على مستوى الولاية فقط، إذا كان جو بايدن يواجه مشكلة مع الناخبين في فرجينيا - وهي الولاية التي فاز بها بفارق 10 نقاط العام الماضي - فمن المحتمل أنه في ورطة أيضًا في ولايات مثل جورجيا ونيفادا وأريزونا حيث المنافسة أقوى والتي ستشهد انتخابات لمجلس الشيوخ العام المقبل". ويرى بيتر لودج الأستاذ في جامعة جورج واشنطن إنه على الرغم من أن النتيجة يمكن أن تكون بمثابة "تحذير" للرئيس الأمريكي، غير أنه لا ينبغي تضخيمها. وأضاف "لم تكن فرجينيا استفتاءً لشعبية بايدن" لأنه تاريخيًا "يحصل حزب الرئيس على أصوات أقل في انتخابات حاكم ولاية فرجينيا".

وأوضح "يفرط الناس في تفسير اقتراع فرجينيا" بسبب قرب الولاية من العاصمة واشنطن.

قاعدة لترمب

يرى الجمهوريون في فوز جلين يونجكين خريطة طريق استراتيجية محتملة لعام 2022، وربما لانتخابات الرئاسة 2024: لقد تمكن يونجكين من الاحتفاظ بقاعدة ترمب الانتخابية مع أخذ مسافة كافية عن الرئيس السابق لكسب الأصوات في الضواحي الغنية. والدليل الآخر المقلق للرئيس الأمريكي هو تساوي الحاكم الديمقراطي المنتهية ولايته لنيوجيرسي مع خصمه الجمهوري. ومع ذلك، كان فيل مورفي الأوفر حظا في استطلاعات الرأي التي سبقت الانتخابات.