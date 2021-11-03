العواصف تغلق المقابر في إيطاليا

وقرر جايتانو مانفريدي، عمدة نابولي، إغلاق معظم المقابر والحدائق، بسبب مخاوف من سقوط أفرع الأشجار، طبقا للقرار الصادر عن مجلس البلدية.
واستمر إغلاق المدارس في جزيرة «إيشيا» في خليج «نابولي» الأربعاء، طبقا لعمدة الجزيرة «انزو فيراندينو».
وأصدرت هيئة الحماية المدنية، مستوى مرتفعا من التحذير لمنطقة «كامبانيا» جنوب إيطاليا. وتوقع خبراء الأرصاد الجوية هطول أمطار غزيرة وهبوب عواصف.
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