البنتاجون: الصين بإمكانها إطلاق صواريخ باليستية من البر والبحر والجو

ومع 700 رأس نووية بحلول 2027 وألف بحلول 2030، تظهر توقعات الجيش الأمريكي تسارعا قويا جدا لنشاطات بكين النووية. وبحسب التقرير، من المرجح أن تكون الصين قد أنشأت "ثالوثا نوويا" ناشئا، أي قدرة على إطلاق صواريخ بالستية نووية من البحر والأرض والجو. وتظهر صورا التقطتها أقمار اصطناعية إنشاء عدد كبير من المستودعات النووية،
وقال المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته إن عمليات الإطلاق تشمل صواريخ بالستية من غواصات وتلك التي تطلقها قاذفات بالإضافة إلى "قوة الصواريخ المتنقلة" التي تسمح بإطلاق صواريخ من شاحنات.
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