نفق مشبوه في محيط إقامة السفير الفرنسي بتونس

أكدت الداخلية التونسية، الأربعاء، العثور على نفق في محيط إقامة السفير الفرنسي بتونس.

وقالت الوزارة، في بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»: «بناء على معلومات وردت إلى المصالح الأمنية بخصوص وجود نشاط مشبوه بأحد المنازل في ضاحية المرسى بمحيط إقامة السفير الفرنسي في تونس، اتضح أن من بين الأشخاص المترددين على المنزل المذكور شخصا معروفا بالتطرف».

وأضافت: «على هذا الأثر، تمت مداهمة المنزل، بعد التنسيق مع النيابة العمومية، واتضح وجود أشغال حفر نفق».

ولفتت إلى أنه «تم تعهيد مصالح الإدارة العامة للحرس الوطني، المكلفة بمكافحة الإرهاب، لإجراء الأبحاث والمعاينات والتساخير الفنية اللازمة بالتنسيق مع النيابة العمومية».