أمريكا: لا صحة لرواية إيران حول ناقلة النفط

أكد مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية، الأربعاء، عدم صحة وقائع الرواية الإيرانية بشأن ناقلة النفط في بحر عمان فيما أوضح مسؤولان أميركيان لوكالة «أ ب» أن إيران استولت على ناقلة نفط ترفع علم فيتنام يوم 24 أكتوبر الماضي ولا تزال تحتجزها. وقال المسؤولان: «لم نعلن عن احتجاز الناقلة حتى لا نؤثر على فرص المحادثات النووية»،وأكد مسؤول أمريكي لمجلة «نيوزويك» مصادرة إيران لناقلة نفط في بحر العرب الأسبوع الماضي. وأضاف «قواتنا راقبت مصادرة إيران لناقلة نفط في بحر العرب ولم تتدخل». وأوضح أن 10 قوارب للحرس الثوري قامت بقرصنة الناقلة.

شحنة نفط

كانت إيران زعمت إحباط محاولة أمريكية لمصادرة شحنة نفط إيراني في بحر عمان، بحسب ما أفاد التليفزيون الرسمي.

كما أوضحت أن الولايات المتحدة صادرت ناقلة تحمل نفطًا إيرانيًا معدًا للتصدير ونقلت حمولتها إلى ناقلة أخرى، وقادتها إلى جهة مجهولة، قبل أن تقوم بحرية الحرس الثوري «بإنزال» على متن الناقلة الثانية ومصادرة النفط مجددًا.

كذلك، أشارت إلى أن الناقلة الإيرانية «باتت حاليًا في المياه الإقليمية للبلاد»، فيما غادرت الناقلة الأمريكية. كما زعمت طهران أن مواجهة وقعت بين الحرس الثوري وقوات أمريكية بسبب ناقلة النفط هذه، فيما لم يصدر أي تعليق من واشنطن بعد.