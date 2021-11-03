أمريكا: لا صحة لرواية إيران حول ناقلة النفط

شحنة نفط
كانت إيران زعمت إحباط محاولة أمريكية لمصادرة شحنة نفط إيراني في بحر عمان، بحسب ما أفاد التليفزيون الرسمي.
كما أوضحت أن الولايات المتحدة صادرت ناقلة تحمل نفطًا إيرانيًا معدًا للتصدير ونقلت حمولتها إلى ناقلة أخرى، وقادتها إلى جهة مجهولة، قبل أن تقوم بحرية الحرس الثوري «بإنزال» على متن الناقلة الثانية ومصادرة النفط مجددًا.
كذلك، أشارت إلى أن الناقلة الإيرانية «باتت حاليًا في المياه الإقليمية للبلاد»، فيما غادرت الناقلة الأمريكية. كما زعمت طهران أن مواجهة وقعت بين الحرس الثوري وقوات أمريكية بسبب ناقلة النفط هذه، فيما لم يصدر أي تعليق من واشنطن بعد.
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