البرهان يوافق على إطلاق سراح المعتقلين خلال 24 ساعة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 3 نوفمبر 2021 10:23 مساءً - منذ 3 ساعات

وافق القائد العام للجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، على إطلاق المعتقلين في ظرف 24 ساعة، بحسب ما قال مصدر من وساطة دولة جنوب السودان لـ”سكاي نيوز عربية”،الأربعاء.

وتقوم دولة جنوب السودان إلى جانب دول وهيئات دبلوماسية أخرى بمساع لأجل حل الأزمة السياسية التي احتدت في السودان، بعدما أعلن البرهان حل مجلسي السيادة والوزراء وفرض حالة الطوارئ.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة “بلومبيرغ” الأميركية أن العسكريين والمدنيين في السودان يقتربون من التوصل إلى اتفاق بشأن تقاسم السلطة.

ورجحت بعض المصادر، أن يكون رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، متمسكا بإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل صدور قرارات البرهان، فضلا عن إطلاق سراح المعتقلين.

من ناحيته، أكد البرهان، يوم الأربعاء، حرص القوات المسلحة على حماية الانتقال الديموقراطي في البلاد، واستكمال هياكل الفترة الانتقالية، وصولاً لانتخابات حرة ونزيهة تأتي بحكومة مدنية منتخبة تمثل تطلعات الشعب السوداني.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة، خلال لقائه المبعوث الخاص للاتحاد الإفريقي أولسون أبو سانجو، أن العمل جار لتعيين رئيس وزراء يقوم بتعيين حكومة مدنية من التكنوقراط.

وأطلع البرهان، مبعوث الاتحاد الإفريقي على تطورات الأوضاع السياسية في البلاد