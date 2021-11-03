شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة اليمنية: صمت المجتمع الدولي ضوء أخضر لمليشيا الحوثي لقتل الأطفال والنساء والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أدان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، ما تقوم به مليشيا الحوثي الرهابية، من قصف ممنهج للمدنيين، وذلك في ظل صمت المجتمع الدولي.

وكتب الإرياني على حسابه في تويتر :” ندين ونستنكر بأشد العبارات جرائم القتل الوحشي اليومي والممنهج التي ترتكبها مليشيا الحوثي، والتي كان آخرها مقتل 3 مدنيين وإصابة اثنين آخرين، جراء سقوط قذيفة حوثية على سيارة كانوا يستقلونها في طريق عام بقرية الأشعاب مديرية جبل حبشي، غرب محافظة تعز.

كما ندد الإرياني بعمليات قتل المدنيين في محافظات مأرب، وتعز وغيرها من المناطق دون تفريق بين أطفال ونساء وشيوخ، في ظل صمت وتجاهل مخزي ومعيب للمجتمع الدولي والأمم المتحدة، والذي تعتبره المليشيا ضوءا أخضر لاستمرار جرائم الحرب والإبادة والتهجير القسري للمدنيين.

وطالب المجتمع الدولي بكل مؤسساته ،للقيام بمسئولياتهم القانونية والإنسانية والأخلاقية، ووقف استهداف مليشيا الحوثي الممنهج للتجمعات السكنية وقتل المدنيين،وملاحقة المتورطين فيها من قيادات وعناصر المليشيا باعتبارهم مجرمي حرب.