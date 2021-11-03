الأمير البريطاني آندرو أمام «القضاء الأمريكي» بتهمة الإعتداء الجنسي

الشارقة - اميمة ياسر - قال قاض أمريكي إن على الأمير البريطاني آندرو الاستعداد لمحاكمة مدنية على خلفية اتهامات باعتدائه جنسيا على امرأة عندما كانت دون 18 عاما.

وقال لويس كابلان قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية في مانهاتن، إنه يتوقع بدء المحاكمة فيما يتعلق بالدعاوى المدنية التي أقامتها فرجينيا جوفري، بين سبتمبر وديسمبر 2022، بشرط أن يتسنى إعداد هيئة المحلفين بأمان في ظل جائحة كوفيد-19.

وقال كابلان في مؤتمر عبر الهاتف مع محامي آندرو وجوفري: "سأنظر احتمالية أن تكون في سبتمبر، لكن على أية حال، المستهدف هنا هو الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر".

ورفعت جوفري (38 عاما) دعوى قضائية ضد الأمير آندرو، وهو دوق يورك والابن الثاني للملكة إليزابيث الثانية، على خلفية أضرار غير محددة في أغسطس.

وقالت إن آندرو أجبرها على ممارسة الجنس في منزل غيسلين ماكسويل رفيقة رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين لفترة طويلة في لندن، واعتدى عليها في قصر إبستين بمانهاتن وعلى إحدى جزر إبستين الخاصة في الجزر العذراء الأمريكية.

وتجدر الإشارة إلى أنه لم يتم توجيه أي تهم جنائية إلى الأمير آندرو بهذا الصدد.

وكان رجل الأعمال جيفري إبستين قد انتحر، وهو في عمر 66 عاما، بأحد سجون مانهاتن في أغسطس 2019 بينما كان ينتظر محاكمته بتهم الاتجار بالجنس.