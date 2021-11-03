شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تكشف أساليب الميكنة والتحول الرقمى بمنظومة التأمين الصحى الشامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدر إجمالي الخدمات المقدمة خلال فترة تطبيق التأمين الصحي بحوالي 6.5 مليون خدمة، ويقدر إجمالى عدد العمليات الجراحية الكبرى التي أجريت أكثر 82436 عملية، وهو ما تبعه عمليات تحول مؤسسي ونقل تبعية الأصول، وتدريب العاملين فقد تم تنفيذ 4753 برنامج تدريب لعدد 17211 متدربا، وتعتمد منظومة التأمين الصحي الشامل على أساليب الميكنة والتحول الرقمي سواء على مستوى ميكنة الخدمات أو ميكنة المطالبات المالية.

وكشفت دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات، أن المنظومة عملت على تنمية الموارد المالية الذاتية، وذلك من خلال الخدمات الطبية المباعة، والذى أدى إلى تطور الناتج المالى بنسبة 142% عن العام السابق، وقد ساهمت في تغطية عجز الموازنة العامة للدولة بنسبة 16%، وتحسن عدد المطالبات المالية المقدمة لهيئة التأمين الصحي الشامل عن الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بنسبة 369%، وتحسن قيمة خدمات الرعاية الصحية الأولية المقدمة بنسبة 161% عن العام السابق.

ولفتت الدراسة إلى أن التأمين الصحى الشامل عمل على تعظيم الموارد الذاتية للهيئة العامة للرعاية الصحية، والتي قدرت بمليار و331 مليون جنيه عن العام المالي 2020/2021، أدى إلى المساهمة في سد عجز الموازنة، تعزيز قدرة الهيئة وتحملها التكلفة التشغيلية للإطلاق التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظتي الأقصر والإسماعيلية، وتقديم خدمات صحية بجودة عالية واستحداث حزم خدمات تقدم لأول مرة بمحافظات التامين الصحي الشامل، واستقدام عدد من الخبراء والتعاقد مع أساتذة الجامعات في التخصصات المختلفة، ومن المتوقع بنهاية العام أن تشهد محافظتي السويس وأسوان التشغيل التجريبي لمنظومة التامين الصحي الشامل.

وأوضحت الدراسة أنه من المتوقع البدء قريبًا في المرحلة التجريبية لمحافظات المرحلة الثانية، والتي من المتوقع أن تسير بوتيرة أسرع، وذلك نتيجة للتوجيه الرئاسي بتطوير مستشفيات والوحدات الصحية بالـ 52 مركزا التي يتم تطويرها من خلال مشروع حياة كريمة لتتكامل حلقات عقد التنمية بربوع مصر.