شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مسؤولة بالصحة العالمية تدعو لبذل جهود إضافية لمقاومة الوباء الصامت والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الصحة العالمية
نشر قبل ساعة واحدة - 7:47 مساءً, 3 نوفمبر 2021 م
دعت حنان بلخي، مساعد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية لمقاومة مضادات الميكروبات، اليوم الأربعاء، إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود في مجال مقاومة الميكروبات.
وقالت “بلخي” في تغريدة عبر “تويتر”: ” 18-25 نوفمبر هو الأسبوع العالمي للتوعية بمقاومة مضادات الميكروبات (#WAAW)، مقاومة مضادات الميكروبات، الوباء الصامت الذي سيستمر في النمو إذا لم نتحرك الآن. شعار هذا العام هو “انشر الوعي ، أوقف المقاومة”.