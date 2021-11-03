مسؤولة بالصحة العالمية تدعو لبذل جهود إضافية لمقاومة الوباء الصامت

دعت حنان بلخي، مساعد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية لمقاومة مضادات الميكروبات، اليوم الأربعاء، إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود في مجال مقاومة الميكروبات.

وقالت “بلخي” في تغريدة عبر “تويتر”: ” 18-25 نوفمبر هو الأسبوع العالمي للتوعية بمقاومة مضادات الميكروبات (#WAAW)، مقاومة مضادات الميكروبات، الوباء الصامت الذي سيستمر في النمو إذا لم نتحرك الآن. شعار هذا العام هو “انشر الوعي ، أوقف المقاومة”.