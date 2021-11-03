شكرا لقرائتكم خبر عن البنتاجون: الصين ستمتلك 1000 رأس نووية بحلول 2030 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفعت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" بحدة، اليوم الأربعاء تقديراتها لعدد الرؤوس النووية، المتوقع أن تكون لدى الصين في السنوات المقبلة، وقالت إن الصين قد يكون لديها 700 رأس نووية بحلول 2027، وربما نحو ألف بحلول 2030.

ورغم أن العدد سيظل أقل بكثير من المخزونات الأمريكية الراهنة من الرؤوس النووية، إلا أنه يمثل تغيرا كبيرا في التوقعات الأمريكية بالمقارنة بالعام الماضي.

وحذر البنتاجون من أن الصين قد تصل إلى امتلاك 400 رأس نووية بحلول نهاية العقد الحالي، فيما دعت واشنطن مرارا الصين للانضمام إليها، وإلى روسيا، في معاهدة جديدة للحد من التسلح.