السعودية تجيز استخدام لقاحات كورونا للفئة العمرية من 5 الى 11 عاما

وقالت الهيئة أنها "أصدرت هذا القرار بعد أن تقدمت شركة فايزر بطلب الموافقة والاعتماد من قبل الهيئة، لتتمكن بعد ذلك الجهات الصحية في المملكة من استخدامه لدى الأفراد الذين تبلغ أعمارهم خمسة أعوام فما فوق".وأشارت إلى أن "القرار جاء استنادا على البيانات التي قدمتها الشركة وبينت أن اللقاح قد استوفى المتطلبات التنظيمية الخاصة، إذ تضمنت الدراسات السريرية والتقارير العملية لتقييم فاعلية وسلامة اللقاح لهذه الفئة العمرية".

ويبلغ عدد الملقحين بالكامل ضد فيروس كورونا في السعودية نحو 21.64 مليون شخص ما يمثل حوالي 61% من السكان.

