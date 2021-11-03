انت الان تتابع خبر ممثلو برشلونة في ملعب مباراة السد ضد الدحيل من اجل تشافي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-11-03 | 18:26
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ظهر ممثلو نادي برشلونة الإسباني، اليوم الاربعاء، بالعاصمة القطرية الدوحة من أجل متابعة مباراة الدحيل ضد السد القطري على ملعب الأول من أجل تشافي هيرنانديز.
وتواجد ممثلو برشلونة بمدرجات ملعب عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل لمتابعة اللقاء حيث سيتابعون اللقاء وبعدها سوف يكملون مفاوضات التعاقد مع تشافي.
وتشير التقارير بأن "المحادثات الأولى إيجابية للغاية، حيث يتم الاتفاق على مباراة ودية بين الفريقين قريبًا".
وكانت التقارير الصحفية قد أكدت بأن "برشلونة أنهى التفاوض مع تشافي في حين يحاولوا التوصل لاتفاق مع السد برحيل المدرب دون دفع الشرط الجزائي الذي قيمته 5 ملايين يورو".
وتشير التقارير بأن "المحادثات الأولى إيجابية للغاية، حيث يتم الاتفاق على مباراة ودية بين الفريقين قريبًا".
وكانت التقارير الصحفية قد أكدت بأن "برشلونة أنهى التفاوض مع تشافي في حين يحاولوا التوصل لاتفاق مع السد برحيل المدرب دون دفع الشرط الجزائي الذي قيمته 5 ملايين يورو".
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