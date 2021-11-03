ممثلو برشلونة في ملعب مباراة السد ضد الدحيل من اجل تشافي

وتواجد ممثلو برشلونة بمدرجات ملعب عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل لمتابعة اللقاء حيث سيتابعون اللقاء وبعدها سوف يكملون مفاوضات التعاقد مع تشافي.

وتشير التقارير بأن "المحادثات الأولى إيجابية للغاية، حيث يتم الاتفاق على مباراة ودية بين الفريقين قريبًا".



وكانت التقارير الصحفية قد أكدت بأن "برشلونة أنهى التفاوض مع تشافي في حين يحاولوا التوصل لاتفاق مع السد برحيل المدرب دون دفع الشرط الجزائي الذي قيمته 5 ملايين يورو".