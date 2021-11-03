انت الان تتابع خبر التشكيل الرسمي لمباراة ريال مدريد وشختار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وشهدت تشكيلة الميرنجي وجود لوكاس فاسكيز كجناح أيمن، في ظل غياب رودريجو للإصابة، مع تواجد أسينسيو وهازارد على مقاعد البدلاء، وعودة كريم بنزيما لقيادة خط الهجوم.

وجاءت تشكيلة ريال مدريد كالتالي:

كورتوا، كارفاخال، ميليتاو، ألابا، ميندي، كاسيميرو، كروس، مودريتش، فاسكيز، فينيسيوس جونيور، وكريم بنزيما.



بينما سيبدأ شاختار دونيتسك بتشكيلة مكونة من:تروبين، دودو، مارلو، ستيبانيكو، مايكون، تيتي، مودريك، باتريك، ماتفيينكو، إسماعيلي، وفيرناندو.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، بالتساوي مع المتصدر شيريف تيراسبول المولدوفي، والانتصار اليوم سيضعه على قمة المجموعة، بشرط ألا يفوز شيريف على إنتر ميلان الإيطالي.

وتلقى الميرنجي هزيمة وحيدة في الجولات الثلاث الأولى، كانت أمام شيريف تيراسبول بنتيجة (1-2) في معقله "سانتياجو برنابيو".