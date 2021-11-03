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نائب التنسيقية يحل مشاكل سكان "ابني بيتك" مع المياه والصرف الصحى بشمال سيناء

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القاهرة - سامية سيد - نجح النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في حل مشكلة أهالي شمال سيناء منتفعي مشروع "ابني بيتك" من انقطاع مياه الشرب وخدمة الصرف الصحي بالمحافظة.

وبعد التواصل مع الجهات المعنية، حصل إسماعيل على موافقة بإنهاء إجراءات التوصيل لمن يتقدم بعد استيفاء الملفات من مجلس مدينة العريش، والإعفاء من مصروفات المساهمة في الشبكة، وتشغيل الآبار لخدمة المواطنين لحين الانتهاء من استكمال إجراءات التوصيل من الشبكة الجديدة.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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