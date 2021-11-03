شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل قانون المرور يضمن قيادة الشباب أنواع معينة من المركبات.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن تعديلات قانون المرور مهمة للغاية وتدور حول 3 أمور، على رأسها ترخيص بعض المركبات "الدراجات بعجلتين والاسكوتر" للشباب، بجانب مسألة السن لقائدى المركبات، ثم الإعلانات على وسائل النقل المختلفة.

وأضاف أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فى تصريحات لبرنامج "اليوم"، المذاع على قناة دى أم سى، أنه "خلال السنوات الماضية وجدنا عدد كبير من الحوادث التى تتم يرتكبها شباب صغير يقود سيارات وموتسيكلات، ويتم ارتكاب جرائم كبيرة وهناك حالة غضب كبيرة بسبب أنه لا يوجد عقوبة مناسبة لهؤلاء الشباب لأنهم يتعاملون كحدث ما يسبب مشكلة كبيرة".

وتابع أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن "الشباب يريدون وسيلة يستطيعون قيادتها وهناك إجراءات تضمن أنهم يسيرون بشكل كبير، وبالتالي فإن تعديلات قانون المرور الجديد نصت على توافر نوع من أنواع الدرجات سكوتر 60 -+ 80 كيلو في الساعة وتتوافر لهم بسن أقل من 18 إلى 16 سنة ، ولكل شاب صغير وسيلة يستطيع أن يقود الدرجات البخارية ولكن بأنواع محددة وتحدد تفصيليا في اللائحة التنفيذية للقانون".