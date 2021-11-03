شكرا لقرائتكم خبر عن كيف صمد الاقتصاد المصرى فى مواجهة الأزمات؟ (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجاحات كبيرة حققها الاقتصاد المصرى على مدار الأعوام الماضية، وصمد فى مواجهة أزمات الاقتصاد العالمية فى ظل فيروس كورونا وتوابعه، حيث أدت خطة الإصلاح الاقتصادى إلى حماية الاقتصاد من أى أزمات.

تقرير لمؤسسة ماعت كشف عن كيف ساعدت السياسات الاقتصادية السليمة على استقرار الاقتصاد الكلي والحفاظ على المستثمرين الأجانب في مصر، وأشارت التقارير الدولية وصندوق النقد الدولى إلى أنه لا تزال التوقعات لمصر قوية وتحسين أكثر لحياة المواطنين بشكل كبير.

ولفت التقرير إلى أن صندوق النقد الدولى توقع أن يرتفع تدفقات الاستثمارات الأجنبية لمصر إلى 8.6 مليار دولار في العالم المالى الحالي، وغيرها من النجاحات الاقتصادية الكبرى، كما توقع الصندوق نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل متواصل.