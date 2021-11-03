مسؤولون أمريكيون يشككون في عودة المفاوضات النووية مع إيران

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

‏شكك مسؤولون أمريكيون، الأربعاء في عودة إدارة الرئيس الأمريكي بايدن إيران وإيران إلى مفاوضات فيينا لبحث اتفاق البرنامج النووي الإيراني، حسبما ذكرت العربية.

وكان كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين قال في وقت سابق إن البلاد ستعود إلى المحادثات بحلول نهاية نوفمبر الجاري.

وأعلنت واشنطن فرض عقوبات جديدة على المسؤولين الإيرانيين والكيانات التابعة للحرس الثوري التي شاركت في هجمات ضد القوات الأمريكية في سوريا والعراق وسفن مملوكة لإسرائيل.

وقال مسؤولون إسرائيليون لموقع "أكسيوس" الأمريكي، الأربعاء، إن هذه العقوبات كانت جاهزة منذ عدة أسابيع لكنها نُفذت بعد هجوم بطائرة مسيرة على القاعدة الأمريكية في سوريا.