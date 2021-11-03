مقتل 22 شخصًا على الأقل جراء انهيار مبنى في نيجيريا

محمد اسماعيل - القاهرة - لاجوس - (د ب أ)

انتشلت فرق الإنقاذ اليوم الأربعاء 22 جثة بعد انهيار مبنى من 21 طابقًا في نيجيريا.

وقال إبراهيم فارينلوي، القائم بأعمال منسق الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ، إنه تم إنقاذ تسعة أشخاص على قيد الحياة منذ وقوع الحادث بعد ظهر أمس الأول الاثنين في لاجوس.

يشار إلى أن انهيار المباني أمر شائع في لاجوس. وتقع العديد من الحوادث بسبب استخدام مواد بناء غير مطابقة للمواصفات وسوء أعمال البناء.

وانهار مبنى كان يضم مدرسة في مارس 2019 مما أسفر عن مقتل أكثر من 20 شخصا وإصابة أكثر من 40 آخرين. وكان معظم الضحايا من التلاميذ.