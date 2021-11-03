التعليم تعمم منشورا على المديريات لتوعية الطلاب ضد الظواهر الدخيلة على المجتمع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:

عممت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا لها على المديريات التعليمية لتوعية الطلاب ببعض الظواهر الدخيلة على المجتمع المصري.

وطالبت الوزارة، بتفعيل دور لجنة الحماية المدرسية لتوعية الطلاب من بعض الظواهر الدخيلة على المجتمع المصري وما تتداوله وسائل الإعلام المختلفة، مع عدم توعية الطلاب بالمشكلات الحياتية أيا كان نوعها من خلال الإذاعة المدرسية أو الأنشطة.

وشددت على ضرورة التنبيه على مديرى الإدارات التعليمية عدم ترويج شائعات عن أي ظاهرة إلا بعد التأكد منها بشكل رسمي وعدم الانسياق وراء ما تروجه المواقع الغير مسئولة من أجل ترويع الأطفال وأولياء الأمور.

كما وجهت الوزارة، بتفعيل دور الأخصائي الاجتماعي بالمدرسة؛ لتوعية الطلاب بخطورة الشائعات، وأنها عبارة عن قصة غير محقق فيها يزعم فيها حدوث واقعة معينة.