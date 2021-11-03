محافظ بني سويف يوقف موكبه للاطمئنان على مصابي حادث تصادم (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف-حمدي سليمان:

أوقف الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، خط سيره أثناء عودته من جولة ميدانية موسعة بمركز ومدينة سمسطا، للاطمئنان على مصابي حادث تصادم سيارتي أجرة بالطريق الدائري لمركز ومدينة ببا.

وحرص المحافظ على الاطمئنان على المصابين، موجهًا وكيل وزارة الصحة ومسئولي الوحدة المحلية المعنية بمتابعة الحالات حتى تماثلهم للشفاء.

كما لاحظ المحافظ سيارة ربع نقل تسير عكس الاتجاه وقد تسببت في ارتباك الحركة المرورية على الطريق، فكلف رجال المرور باستيقاف سائق السيارة، وسحب رخصه لاتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن.