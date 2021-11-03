بعد 5 أيام من البحث.. العثور على جثة صياد كفر الشيخ الغارق في ليبيا (صور)



محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن محمد شرابي، نقيب الصيادين بمركز البرلس في كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، العثور على جثة صياد غارق من أبناء برج البرلس أثناء رحلة عمل في الصيد بميناء مصراتة الليبي بمعرفة قوات الإنقاذ واللنشات البحرية الليبية، بعد 5 أيام من البحث عنه وآخرين في مياه البحر المتوسط منذ غرقهم الجمعة الماضي.

وأكد نقيب الصيادين بمركز البرلس، في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الجثة التي جرى العثور عليها هي للصياد ماجد محمد علي شرابي، بناحية شرق ميناء مصراتة الليبي، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة أحد المستشفيات في مدينة مصراتة الليبية، فيما جار البحث عن الصيادين الآخرين، وهما أحمد فرج أبو إسماعيل، ومنصور خميس عمر مرزوق "ليبي الجنسية".

وكان نقيب الصيادين في مركز البرلس، أعلن غرق 3 صيادين منهم اثنين من أبناء مدينة برج البرلس، والثالث ليبي الجنسية، أثناء عملهم في مياه البحر المتوسط بميناء مصراتة الليبي، إثر غرق القارب بهم، وهم ماجد محمد علي شرابي، وأحمد فرج أبو إسماعيل، ومنصور خميس عمر مرزوق "ليبي الجنسية".

وقال إن الصيادين الثلاثة لقوا مصرعهم غرقًا يوم الجمعة الماضي خلال عملهم بقصر أحمد شرق ميناء مصراته الليبي، على متن قارب ليبي، على بعد 18 ميل، وعمق 18 مترًا تقريبًا من الميناء الليبي، وبالاستعانة بالطيران الليبي، واللنشات البحرية، وفرق الإنقاذ جرى العثور على أحد الصيادين الغارفين.