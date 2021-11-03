كان بيجهز شقته للزواج.. مأساة أسرة "أدهم أسامة" ضحية حادث الدائري الأوسطي - فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - تقرير ـ محمود عجمي:

خيمت مشاعر الحزن والأسى على أهالي قرية درنكة بمحافظة أسيوط، اليوم الأربعاء، حزنًا على مصرع 4 أشخاص من أبناء القرية ضحايا حادث الطريق الدائري الأوسطي.

وشهد تشييع الجثامين صرخات وبكاء أُسر وأقارب وأصدقاء الضحايا من هول الصدمة، فيما جلس الأهالي على قارعة الطريق في انتظار وصول الجثامين من المشرحة، لتشييعهم إلى مثواهم الأخير.

وقال عادل سيد، جد أحد ضحايا الحادث المأساوي بطريق الدائري الأوسطي، لـ"الخليج 365": إن حفيده "أدهم أسامة" كان عائدًا إلى قرية درنكة لقضاء الإجازة، بعد فترة عمل استمرت 35 يومًا إذ يعمل نجار مسلح ضمن العمال باليومية في أحد المواقع بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف: "الضحايا استقلوا ميكروباص، بعدها جالنا مكالمة هاتفية من "فاعل خير" يخبرنا بوقوع حادث تصادم ميكروباص مع سيارة نقل قائلًا " الحقوا قرايبكم عملوا حادثة في الطريق".

وأوضح أيمن عاشور، ابن عم ضحية حادث الطريق الدائري الأوسطي، أن أدهم دائم التنقل والسفر إلى القاهرة للعمل في مهنة نجار مسلح لكي يجهز شقته للزواج بعد عدة أشهر، وكان هو العائل الوحيد لأسرته، إذ يرعى والدته وأخواته البنات.

وقال عصام النسر، من قرية درنكة، إنه تلقى اتصالاً من أحد المقاولين بالقرية بعد صلاة العشاء يخبره بالحادث، بعدها تم التواصل مع النائب علاء سليمان، عضو مجلس النواب عن محافظة أسيوط، والذي كان عائدًا من القاهرة، وأخبرناه بالحادث والتوجه إلى المستشفى ومساعدة أسر الضحايا في إنهاء إجراءات التصريح بالدفن في مسقط رأسه بالقرية.

وأشار بعض أهالي القرية، إلى إن الضحايا هم مصطفى محمدين حسن عبدالمحسن، وأدهم أسامه محمود سيد أبوالخير، وأحمد محمد مهدي، ونادر محمد السيد مصطفي، من عمال اليومية في العاصمة الإدارية وكانوا قادمين إلى مسقط رأسهم بالقرية لقضاء الإجازة.

ولقي 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب 7 آخرين في حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى نقل على الطريق الدائري الأوسطي.