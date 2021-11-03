السفير في الفلبين يستقبل وزير مفوضية شؤون المسلمين

التحالف يعلن مقتل 145 متمردا يمنيا بغارات قرب مأرب أعلن تحالف دعم الشرعي في اليمن مقتل 145 متمردا في غارات استهدفت خلال الساعات الـ24 الماضية منطقتين قرب مدينة مأرب، فيما تتواصل... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 28 ربيع الأول 1443 هـ 28 ربيع الأول 1443 هـ

ناصر الفيصل: جهيمان يستسلم والكهرباء تؤخر المرحلة الأخيرة (3) يختتم الأمير ناصر بن فهد بن فيصل بن تركي الفرحان آل سعود شهادته للتاريخ على عملية إخلاء جهيمان العتيبي وأتباعه من الحرم المكي في... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 28 ربيع الأول 1443 هـ 28 ربيع الأول 1443 هـ

تاريخ حزب الله في خطف القرار اللبناني لبنان اليوم مأزوم سياسيا في علاقاته مع محيطه العربي، ومحرج دبلوماسيا من تصريحات ساساته، الذين أخرجوه عن مساره التاريخي في تقريب... بيروت: أسماء وهبة بيروت: أسماء وهبة 27 ربيع الأول 1443 هـ 27 ربيع الأول 1443 هـ

منظمات إغاثية تمول قيادات الحوثي أكد مصدر يمني في محافظة مأرب، أن هناك منظمات إغاثية تدعم وتمول الحوثيين بثلاثة أرباع المساعدات، والتي يتم توزيعها بين القيادات... أبها: سلمان عسكر أبها: سلمان عسكر 27 ربيع الأول 1443 هـ 27 ربيع الأول 1443 هـ

حكومة لبنان المختطفة تلوح بالاستقالة ألمحت مصادر وزارية لبنانية إلى المسؤولية المباشرة لوزير الإعلام جورج قرداحي عن إثارة أزمة مع السعودية، ودول الخليج، وقالت إن عليه... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 27 ربيع الأول 1443 هـ 27 ربيع الأول 1443 هـ

وزير خارجية لبنان: لا نستطيع تحجيم دور حزب الله في البلاد اعترف وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب، بعجز حكومته عن تحجيم دور حزب الله في البلاد. وقال إن الحكومة غير قادرة على تحجيم حزب... بيروت: الوكالات بيروت: الوكالات 27 ربيع الأول 1443 هـ 27 ربيع الأول 1443 هـ

اليمن يستدعي سفيره لدى لبنان للتشاور استدعت الحكومة اليمنية، اليوم، سفيرها لدى لبنان عبدالله الدعيس وذلك للتشاور حول التصريحات المستهجنة من وزير الاعلام اللبناني... أبها :دوت الخليج أبها :دوت الخليج 27 ربيع الأول 1443 هـ 27 ربيع الأول 1443 هـ

السر وراء حالة الطوارئ .. هل تشهد الصين أزمة مناخية تؤدي بها إلى مجاعة؟ دعت الحكومة الصينية شعبها إلى تكوين احتياطيات غذائية في وقت يحاول فيه البلد محاربة التفشي المحدود للوباء الذي يعطّل المواصلات.... بكين: الوكالات بكين: الوكالات 27 ربيع الأول 1443 هـ 27 ربيع الأول 1443 هـ

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