السفير في الفلبين يستقبل وزير مفوضية شؤون المسلمين

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التحالف يعلن مقتل 145 متمردا يمنيا بغارات قرب مأرب
أعلن تحالف دعم الشرعي في اليمن مقتل 145 متمردا في غارات استهدفت خلال الساعات الـ24 الماضية منطقتين قرب مدينة مأرب، فيما تتواصل...
ناصر الفيصل: جهيمان يستسلم والكهرباء تؤخر المرحلة الأخيرة (3)
يختتم الأمير ناصر بن فهد بن فيصل بن تركي الفرحان آل سعود شهادته للتاريخ على عملية إخلاء جهيمان العتيبي وأتباعه من الحرم المكي في...
تاريخ حزب الله في خطف القرار اللبناني
لبنان اليوم مأزوم سياسيا في علاقاته مع محيطه العربي، ومحرج دبلوماسيا من تصريحات ساساته، الذين أخرجوه عن مساره التاريخي في تقريب...
منظمات إغاثية تمول قيادات الحوثي
أكد مصدر يمني في محافظة مأرب، أن هناك منظمات إغاثية تدعم وتمول الحوثيين بثلاثة أرباع المساعدات، والتي يتم توزيعها بين القيادات...
حكومة لبنان المختطفة تلوح بالاستقالة
ألمحت مصادر وزارية لبنانية إلى المسؤولية المباشرة لوزير الإعلام جورج قرداحي عن إثارة أزمة مع السعودية، ودول الخليج، وقالت إن عليه...
وزير خارجية لبنان: لا نستطيع تحجيم دور حزب الله في البلاد
اعترف وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب، بعجز حكومته عن تحجيم دور حزب الله في البلاد. وقال إن الحكومة غير قادرة على تحجيم حزب...
اليمن يستدعي سفيره لدى لبنان للتشاور
استدعت الحكومة اليمنية، اليوم، سفيرها لدى لبنان عبدالله الدعيس وذلك للتشاور حول التصريحات المستهجنة من وزير الاعلام اللبناني...
السر وراء حالة الطوارئ .. هل تشهد الصين أزمة مناخية تؤدي بها إلى مجاعة؟
دعت الحكومة الصينية شعبها إلى تكوين احتياطيات غذائية في وقت يحاول فيه البلد محاربة التفشي المحدود للوباء الذي يعطّل المواصلات....
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