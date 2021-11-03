اخبار العالم

السفير في الفلبين يستقبل وزير مفوضية شؤون المسلمين

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التحالف يعلن مقتل 145 متمردا يمنيا بغارات قرب مأرب

أعلن تحالف دعم الشرعي في اليمن مقتل 145 متمردا في غارات استهدفت خلال الساعات الـ24 الماضية منطقتين قرب مدينة مأرب، فيما تتواصل...

54465374d9.jpg الرياض : دوت الخليج
a8cdeef474.jpg28 ربيع الأول 1443 هـ

ناصر الفيصل: جهيمان يستسلم والكهرباء تؤخر المرحلة الأخيرة (3)

يختتم الأمير ناصر بن فهد بن فيصل بن تركي الفرحان آل سعود شهادته للتاريخ على عملية إخلاء جهيمان العتيبي وأتباعه من الحرم المكي في...

icon-byline.pngأبها: دوت الخليج
icon-clock.png28 ربيع الأول 1443 هـ

تاريخ حزب الله في خطف القرار اللبناني

لبنان اليوم مأزوم سياسيا في علاقاته مع محيطه العربي، ومحرج دبلوماسيا من تصريحات ساساته، الذين أخرجوه عن مساره التاريخي في تقريب...

icon-byline.pngبيروت: أسماء وهبة
icon-clock.png27 ربيع الأول 1443 هـ

منظمات إغاثية تمول قيادات الحوثي

أكد مصدر يمني في محافظة مأرب، أن هناك منظمات إغاثية تدعم وتمول الحوثيين بثلاثة أرباع المساعدات، والتي يتم توزيعها بين القيادات...

icon-byline.pngأبها: سلمان عسكر
icon-clock.png27 ربيع الأول 1443 هـ

حكومة لبنان المختطفة تلوح بالاستقالة

ألمحت مصادر وزارية لبنانية إلى المسؤولية المباشرة لوزير الإعلام جورج قرداحي عن إثارة أزمة مع ، ودول الخليج، وقالت إن عليه...

icon-byline.pngأبها: دوت الخليج
icon-clock.png27 ربيع الأول 1443 هـ

وزير خارجية لبنان: لا نستطيع تحجيم دور حزب الله في البلاد

اعترف وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب، بعجز حكومته عن تحجيم دور حزب الله في البلاد. وقال إن الحكومة غير قادرة على تحجيم حزب...

icon-byline.pngبيروت: الوكالات
icon-clock.png27 ربيع الأول 1443 هـ

اليمن يستدعي سفيره لدى لبنان للتشاور

استدعت الحكومة اليمنية، اليوم، سفيرها لدى لبنان عبدالله الدعيس وذلك للتشاور حول التصريحات المستهجنة من وزير الاعلام اللبناني...

icon-byline.pngأبها :دوت الخليج
icon-clock.png27 ربيع الأول 1443 هـ

السر وراء حالة الطوارئ .. هل تشهد الصين أزمة مناخية تؤدي بها إلى مجاعة؟

دعت الحكومة الصينية شعبها إلى تكوين احتياطيات غذائية في وقت يحاول فيه البلد محاربة التفشي المحدود للوباء الذي يعطّل المواصلات....

icon-byline.pngبكين: الوكالات
icon-clock.png27 ربيع الأول 1443 هـ

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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