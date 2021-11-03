ويحاول التحالف منع المتمردين من الوصول إلى مدينة مأرب، آخر معاقل الحكومة المعترف بها دوليا في شمال البلد الغارق في الحرب.
وقال التحالف إنّه تم "تنفيذ 32 عملية استهداف لآليات وتدمير 18 آلية عسكرية ومقتل 145 عنصرا إرهابيا" في صرواح شرق مدينة مأرب والجوف شمال مدينة مأرب.
كانت هذه تفاصيل خبر التحالف يعلن مقتل 145 متمردا يمنيا بغارات قرب مأرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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