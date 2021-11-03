التحالف يعلن مقتل 145 متمردا يمنيا بغارات قرب مأرب

أعلن تحالف دعم الشرعي في اليمن مقتل 145 متمردا في غارات استهدفت خلال الساعات الـ24 الماضية منطقتين قرب مدينة مأرب، فيما تتواصل المعارك الضارية في محيط المدينة الاستراتيجية.

ويحاول التحالف منع المتمردين من الوصول إلى مدينة مأرب، آخر معاقل الحكومة المعترف بها دوليا في شمال البلد الغارق في الحرب.

وقال التحالف إنّه تم "تنفيذ 32 عملية استهداف لآليات وتدمير 18 آلية عسكرية ومقتل 145 عنصرا إرهابيا" في صرواح شرق مدينة مأرب والجوف شمال مدينة مأرب.