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أول وفد برلماني أوروبي رسمي يزور تايوان

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 3 نوفمبر 2021 07:10 مساءً - منذ دقيقة واحدة

علم تايوان

أكد الاتحاد الأوروبي، يوم الأربعاء، على أن تايوان تشغل ”موقعا بارزا جدا في جدول أعمال الاتحاد“.

جاءت هذه التصريحات في أول زيارة لوفد برلماني رسمي من الاتحاد الأوروبي لتايوان، في وقت يشهد احتداما في التوتر بين تايوان والصين التي تعتبرها جزءا من أراضيها، ولم تستبعد استخدام القوة للسيطرة عليها.

جاءت هذه التصريحات في وقت يشهد احتداما في التوتر بين تايوان والصين التي تعتبرها جزءا من أراضيها، ولم تستبعد استخدام القوة للسيطرة عليها.

ولا تربط تايوان أي علاقات دبلوماسية رسمية مع أي من الدول الأوروبية باستثناء مدينة الفاتيكان، لكنها تحرص على توثيق العلاقات مع دول الاتحاد الأوروبي.

وشهدت منطقة تحديد الهوية للدفاعات الجوية التايوانية زيادة في التدريبات العسكرية التي تقوم بها الصين.

وقالت تايوان إن ثماني طائرات حلقت في المنطقة الأحد. وتقول واشنطن إن هذه الأنشطة جزء مما تعتبره مضايقات عسكرية من جانب بكين.

وتصرح الصين أن الجزيرة جزء من أراضيها وتعتبر أي تدخل خارجي بشأن تايوان تدخلا في شؤونها الداخلية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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