واشنطن تكذب إيران وتكشف حقيقة حادث بحر عمان

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 3 نوفمبر 2021 07:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 3 - نوفمبر - 2021 6:10 مساءً

نفت وزارة الدفاع الأميركية “بنتاغون”، يوم الأربعاء، المزاعم الإيرانية حول حادث وقع في بحر عمان، وما تضمنت من ادعاءات بأن قوات بحرية أميركية حاولت مصادرة ناقلة نفط من البحرية الإيرانية.

جاء ذلك في تصريح نقلته قناة “الحرة” الأمريكية، عن مسؤول في الوزارة (لم تسمه)، أكد أن الحادث وقع الأسبوع الماضي، وأن البحرية الأميركية كانت في موضع “المراقب”، وأنه “لم يحدث أي تبادل لإطلاق النار، أو أي توجيه لطلقات تحذيرية”.

تصريحات المسؤول الأمريكي جاءت ردا على مزاعم إيرانية، في وقت سابق اليوم الأربعاء، قالت إن بحرية الحرس الثوري أحبطت محاولة أميركية لمصادرة ناقلة نفط تحمل على متنها نفطا تابعا لطهران في بحر عمان، من دون أن يحدد تاريخ ذلك.

بدوره، التلفزيون الرسمي الإيراني ذكر أن “الولايات المتحدة صادرت ناقلة تحمل نفطا إيرانيا معدا للتصدير ونقلت حمولتها إلى ناقلة أخرى، وقادتها الى جهة مجهولة”، قبل أن تقوم بحرية الحرس “بإنزال” على متن الناقلة الثانية ومصادرتها، مشيرا الى أنها “باتت حاليا في المياه الإقليمية الإيرانية”.

وذكرت قناة “الخبر” الإيرانية أن قوات أمريكية أوقفت تلك الناقلة الإيرانية في البحر ونقلت كميات من النفط منها إلى ناقلة أخرى، مشيرة إلى أن قوات الحرس الثوري بدورها نفذت عملية إنزال جوي للسيطرة على تلك الناقلة وجرتها نحو المياه الإيرانية، رغم محاولات أمريكية لاستعادة السيطرة عليها.