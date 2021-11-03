شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خط تجاري جديد بين تركيا والإمارات بعيدا عن قناة السويس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أفادت وسائل إعلام تركية أن تركيا وقعت اتفاقين منفصلين مع كل من الإمارات وباكستان بشأن طريق شحن جديد لنقل البضائع، يختصر المدة الزمنية اللازمة للشحن عبر قناة السويس.



وقالت المصادر التركية إن أنقرة فعلت اتفاقية ”دفتر النقل البري الدولي“ (التير) مع الإمارات وباكستان، والتي ستوفر مزايا الوقت والتكلفة للشركات المصدرة، خاصة في ظل أزمة الحاويات وارتفاع أسعار الشحن البحري عقب جائحة كورونا.