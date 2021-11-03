انت الان تتابع خبر صحة ميسان تعلن ارتفاع حالات التسمم الغذائي الى 568 حالة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلنت دائرة صحة ميسان، اليوم الاربعاء، عن ارتفاع عدد حالات التسمم الغذائي إلى 568 حالة.
وقالت الدائرة في بيان ورد لـ الخليج 365، انها "سجلت ارتفاع عدد حالات التسمم الغذائي إلى 568 حالة".
واضافت ان "الذين تعرضوا للتسمم أكدوا انهم تناولوا الطعام في نفس المطعم قبل يوم من ظهور أعراض التسمم عليهم".
واشارت الدائرة الى انه "تم تسجيل حالة وفاة واحدة مشتبه بها".
واضافت ان "الذين تعرضوا للتسمم أكدوا انهم تناولوا الطعام في نفس المطعم قبل يوم من ظهور أعراض التسمم عليهم".
واشارت الدائرة الى انه "تم تسجيل حالة وفاة واحدة مشتبه بها".