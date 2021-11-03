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صحة ميسان تعلن ارتفاع حالات التسمم الغذائي الى 568 حالة

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بغداد - ياسين صفوان - اعلنت دائرة صحة ميسان، اليوم الاربعاء، عن ارتفاع عدد حالات التسمم الغذائي إلى 568 حالة.
وقالت الدائرة في بيان ورد لـ الخليج 365، انها "سجلت ارتفاع عدد حالات التسمم الغذائي إلى 568 حالة".

واضافت ان "الذين تعرضوا للتسمم أكدوا انهم تناولوا الطعام في نفس المطعم قبل يوم من ظهور أعراض التسمم عليهم".


واشارت الدائرة الى انه "تم تسجيل حالة وفاة واحدة مشتبه بها".
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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