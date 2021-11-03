صحة ميسان تعلن ارتفاع حالات التسمم الغذائي الى 568 حالة

وقالت الدائرة في بيان ورد لـ الخليج 365، انها "سجلت ارتفاع عدد حالات التسمم الغذائي إلى 568 حالة".

واضافت ان "الذين تعرضوا للتسمم أكدوا انهم تناولوا الطعام في نفس المطعم قبل يوم من ظهور أعراض التسمم عليهم".



واشارت الدائرة الى انه "تم تسجيل حالة وفاة واحدة مشتبه بها".