المنافذ الحدودية تضبط عددا من الشاحنات محملة بمواد ممنوعة من الاستيراد

وقالت الهيأة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "مديرية منفذ مندلي الحدودي بإشراف مباشر من اللواء الدكتور عمر الوائلي تمكنت من ضبط وإحباط محاولة تهريب ٩ برادات محملة بمادة "كبده الدجاج وشحوم صناعية" ممنوعة من الاستيراد والتي تستهدف صحة المواطنين وتشكل خطراً مباشرا على المستهلك العراقي وتستهدف المنتج المحلي".واضافت انه "وبدعم قيادة العمليات المشتركة تم توفير الحماية اللازمة لتنفيذ الواجب".

واشارت الهيأة الى ان "هذه العملية تعد استمرارا لعمليات الضبط النوعية التي تنفذها هيأة المنافذ الحدودية في محاربة العابثين بمقدرات البلد".

واوضحت انه "تم تشكيل لجنة وتنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة المضبوطات إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وكل من له علاقة بعملية التهريب للقصاص منهم بموجب القانون".

