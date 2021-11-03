بابل.. القبض على متهم قتل شخص واصاب اخر خلال 24 ساعة

وقالت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "فريق عمل شُكِّل بإشراف قائد الشرطة اللواء المهندس علي هلال الشمري ، ضمّ مدير قسم شرطة قضاء المسبب وضابط مركز شرطة السدة وضابط مكتب مكافحة السدة بالتعاون مع مفارز مديرية الأمن الوطني وبالتنسيق مع السلطة القضائية ، وذلك على خليفة حادثة قتل لأحد المواطنين وإصابة مواطن آخر بجروح بليغة بإستخدام سلاح نوع بندقية كلاشنكوف ، ضمن قضاء المسيب شمالي المحافظة ".وأضافت ، ان "الفريق تمكن وفي أقل من ٢٤ ساعة من وقوع الجريمة ، بالتوصل الى الجاني والقاء القبض عليه وبحوزته المبرز الجرمي المستخدم بجريمة القتل مع بندقية اخرى من نوعها ".

واشارت القيادة الى انه "تم نقل المتهم الى مركز التحقيق لاكمال باقي الإجراءات القانونية وعرضه على القضاء لينال جزاءه العادل ".

