انت الان تتابع خبر التمييز الكويتية تؤيد الحكم بسجن 'صدام حسين' والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أيدت محكمة التمييز الكويتية، اليوم الأربعاء، بحبس "صدام حسين" البنغالي 3 سنوات مع الشغل والنفاذ عن تهمة تلقي رشوة مقابل انجاز معاملات لوافدين، وبراءة موظفة كويتية من الاتهام.