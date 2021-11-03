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الكويت.. "التمييز" تسدل الستار على قضية "صدام حسين البنغالي"

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اليمن العربي- متابعات 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أيدت محكمة التمييز الكويتية، اليوم الأربعاء، بحبس صدام حسين البنغالي 3 سنوات مع الشغل والنفاذ عن تهمة تجديد دفاتر المركبات مقابل 10 دنانير (33 دولارا) كرشوة، وبراءة موظفة كويتية من الاتهام، وفق ما أورده حساب ”المجلس“ المحلي.

وكانت محكمة الجنايات الكويتية، قد قضت بسجن وافد بنغالي يُدعى ”صدام حسين“ ثلاثة أعوام، بعد أشهر من ضبطه وإحالته إلى النيابة العامة بتهمة تلقي رشوة مقابل إنجاز معاملات لوافدين بطريقة مخالفة للقانون.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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