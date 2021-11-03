شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكويت.. "التمييز" تسدل الستار على قضية "صدام حسين البنغالي" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أيدت محكمة التمييز الكويتية، اليوم الأربعاء، بحبس صدام حسين البنغالي 3 سنوات مع الشغل والنفاذ عن تهمة تجديد دفاتر المركبات مقابل 10 دنانير (33 دولارا) كرشوة، وبراءة موظفة كويتية من الاتهام، وفق ما أورده حساب ”المجلس“ المحلي.



وكانت محكمة الجنايات الكويتية، قد قضت بسجن وافد بنغالي يُدعى ”صدام حسين“ ثلاثة أعوام، بعد أشهر من ضبطه وإحالته إلى النيابة العامة بتهمة تلقي رشوة مقابل إنجاز معاملات لوافدين بطريقة مخالفة للقانون.