شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإمارات تقدم 10 ملايين دولار لتركيا لإعادة تأهيل مناطق متضررة من الحرائق والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت دولة الإمارات اليوم الأربعاء، تقديم مبلغ 36.7 مليون درهم ”10 ملايين دولار أمريكي“ للمساهمة في دعم مراحل إعادة التأهيل لبعض المناطق التركية التي تضررت من حرائق الغابات والفيضانات التي اجتاحت هذه المناطق.

