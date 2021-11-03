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الجزائر تعلن مقتل 3 من مواطنيها بقصف مغربي على حدود الصحراء الغربية

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اليمن العربي- متابعات 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجزائر تعلن مقتل 3 من مواطنيها بقصف مغربي على حدود الصحراء الغربية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 نوفمبر 2021

الخليج 365- متابعات

نقلت وسائل إعلام رسمية عن الرئاسة الجزائرية، يوم الأربعاء، أن 3 جزائريين قُتلوا في قصف مغربي على الحدود بين الصحراء الغربية وموريتانيا.

 

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية بحسب ما نقلت عنها ”رويترز“، إنه ”في الفاتح (الأول) من نوفمبر … تعرض ثلاثة رعايا جزائريين لاغتيال جبان في قصف همجي لشاحناتهم أثناء تنقلهم بين نواكشوط وورقلة“.

 

ولم يصدر أي تعليق رسمي حتى الآن من الجانب المغربي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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