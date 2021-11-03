الجزائر تعلن مقتل 3 من مواطنيها بقصف مغربي على حدود الصحراء الغربية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 نوفمبر 2021

الخليج 365- متابعات

نقلت وسائل إعلام رسمية عن الرئاسة الجزائرية، يوم الأربعاء، أن 3 جزائريين قُتلوا في قصف مغربي على الحدود بين الصحراء الغربية وموريتانيا.



وقالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية بحسب ما نقلت عنها ”رويترز“، إنه ”في الفاتح (الأول) من نوفمبر … تعرض ثلاثة رعايا جزائريين لاغتيال جبان في قصف همجي لشاحناتهم أثناء تنقلهم بين نواكشوط وورقلة“.

ولم يصدر أي تعليق رسمي حتى الآن من الجانب المغربي.