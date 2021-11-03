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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجزائر تعلن مقتل 3 من مواطنيها بقصف مغربي على حدود الصحراء الغربية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 نوفمبر 2021
الخليج 365- متابعات
نقلت وسائل إعلام رسمية عن الرئاسة الجزائرية، يوم الأربعاء، أن 3 جزائريين قُتلوا في قصف مغربي على الحدود بين الصحراء الغربية وموريتانيا.
وقالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية بحسب ما نقلت عنها ”رويترز“، إنه ”في الفاتح (الأول) من نوفمبر … تعرض ثلاثة رعايا جزائريين لاغتيال جبان في قصف همجي لشاحناتهم أثناء تنقلهم بين نواكشوط وورقلة“.
ولم يصدر أي تعليق رسمي حتى الآن من الجانب المغربي.