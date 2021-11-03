ضربة قوية لبايدن... مؤيد لترامب ينتزع ولاية فيرجينيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 نوفمبر 2021

استعاد الحزب الجمهوري الأمريكي ولاية فرجينيا في ضربة قوية للرئيس الأمريكي، جو بايدن، الذي فاز قبل عام تقريباً بالولاية أمام سلفه دونالد ترامب، وفق توقعات وسائل الإعلام الأمريكية الرئيسية.



وأشارت شبكات سي إن إن، وإيه بي سي، وسي بي إس، وفوكس، وإن بي سي، إلى تقدم الجمهوري غلين يونغكين، وهو رجل أعمال بلا خبرة سياسية، جعل من تأثير الآباء في المدارس موضوعاً رئيسياً في حملته الانتخابية، على منافسه الديموقراطي تيري مكوليف، الذي حكم الولاية بالفعل بين 2014 و2018.

وتمثل هذه الانتخابات الاختبار الأول أمام صناديق الاقتراع لبايدن منذ وصوله إلى البيت الأبيض قبل عام، بالإضافة إلى أنها أول مؤشر لموقف الأمريكيين من الانتخابات التشريعية في 2022، التي يخشى الديمقراطيون فيها خسارة الأغلبية في الكونغرس الأمريكي.

وبعد فرز 95% من الأصوات، حصل يونغكين على 51%، بأكثر من 1.665 مليون صوت، أمام مكوليف بـ 48.3% أي 1.57 مليون صوت، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز. وعلى الفور، احتفل الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بانتصار يونغكين "الوطني المخلص" لـ "الولايات المتحدة أولا"، في إشارة إلى شعار حملته للانتخابات الرئاسية التي فاز بها في 2016.

ولم يعترف ماكوليف، الشخصية الوسطية التي ظلت في الحزب الديمقراطي لعقود، بعد بالهزيمة.

يشار إلى أن بايدن توقع فوز الديمقراطيين في فرجينيا ونيوجيرسي، في مؤتمر صحفي في جلاسغو حيث لم يُعرف الفائز حتى الآن، لكن الأمور تبدو أسوأ للديمقراطيين مما توقعته استطلاعات الرأي.