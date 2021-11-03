الاتحاد الإفريقي يطالب بحماية المدنيين في إثيوبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 نوفمبر 2021

قالت مفوضية الاتحاد الإفريقي إن رئيسها موسى فقي محمد يتابع "بقلق بالغ" تصاعد المواجهة العسكرية في إثيوبيا.



وجدد رئيس المفوضية، في بيان، دعوته لكافة الأطراف لحماية سلامة البلاد، ووحدة أراضيها وسيادتها، وحث كافة الأطراف على الانخراط في حوار للوصول لحل سلمي يحفظ مصالح البلاد.

وطالب رئيس المفوضية بوقف فوري للأعمال العدائية، والاحترام الكامل لأرواح المدنيين وممتلكاتهم، فضلا عن البنية التحتية، وحث على وقف خطاب الكراهية والتحريض على العنف والانقسام.

وجدد تأكيد التزام الاتحاد المستمر بالعمل مع كافة الأطراف لدعم عملية سياسية توافقية.

وأعلنت الحكومة المركزية في إثيوبيا أمس حالة طوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ستة أشهر، ودعت الحكومة سكان العاصمة إلى حمل السلاح وحماية أحيائهم، بعد أن سيطر المسلحون المعارضون في شمال البلاد على بلدتين رئيسيتين على طريق يؤدي إلى أديس آبابا.