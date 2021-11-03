حالة طوارئ واقتحام العاصمة.. ورسالة عاجلة من ’’آبي أحمد‘‘.. وتحذيرات مصرية وأمريكية.. ماذا يحدث في إثيوبيا؟

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أعلنت الحكومة الإثيوبية حالة الطوارئ في البلاد، بعدما لوحت قوات تيغراي بالزحف نحو العاصمة أديس أبابا، بعدما تحالفت مع جيش تحرير‭‭ ‬‬أورومو، التي تقاتل الحكومة المركزية أيضا.

من جانبه، وجه رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد رسالة عاجلة إلى الإثيوبيين وذلك بعد تقدم قوات جبهة تحرير شعب تيجراي وجيش أورومو نحو مناطق قرب أديس أبابا.

ووصف آبي أحمد تقدم هذه القوات وتلويحها بالزحف نحو العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بـ"المحنة"، وفقاً لما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

ووجه رئيس الوزراء الإثيوبي رسالة إلى مواطني بلاده، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قال فيها إنه يجب على المواطنين الإثيوبيين التعاون مع الجهات الأمنية خلال حالة الطوارئ التي فرضها في وقت سابق الثلاثاء.

وقال آبي أحمد في رسالته: "أدعو المواطنين للقيام بدورهم المطلوب من خلال الامتثال لتوجيهات إعلان الطوارئ، وأنه يجب على المواطنين أن يتعاونوا مع سلطات إنفاذ القانون للقيام بواجباتهم بكفاءة وتقديم المساعدة اللازمة".

وأضاف: "يجب على المواطنين أن يتكيفوا مع المحنة حتى يتم حل المشاكل بسرعة ويتم العودة إلى الحياة الطبيعية"، مشيرًا إلى أنه "تم إعلان حالة الطوارئ لتقصير فترة المحنة وتوفير وقت للحل".

بيان من السفارة الأمريكية

من جانبها، جددت السفارة الأمريكية فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، الدعوة لمواطنيها الاستعداد لمغادرة البلاد، بسبب تدهور الوضع الأمني في إثيوبيا، بحسب قناة العربية.

بيان من السفارة المصرية

وعلى جانب أخر، أهابت السفارة المصرية بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، الأربعاء، بأعضاء الجالية اتخاذ أقصي درجات الحيطة والحذر في ظل الظروف التي تشهدها البلاد طبقاً للبيانات الرسمية الصادرة، وبالإشارة إلي إصدار الحكومة الإثيوبية قراراً بفرض حالة الطوارئ في أنحاء البلاد الثلاثاء.

ودعت السفارة، في منشور عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعى نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أبناء الجالية إلى ضرورة الالتزام بالاجراءات والتعليمات المحلية، وحصر تحركات الأفراد والأسر في أضيق الحدود، مصحوبا بأوراق الثبوتية الشخصية في كافة التحركات؛ فضلا عن الابتعاد عن أماكن التجمعات أو التوجه إلى المناطق النائية.

وقالت السفارة المصرية إنه في حالة الطوارئ يرجي الاتصال علي الرقم التالي : +251944342108.