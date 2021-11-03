شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة العليا للمسئولية الطبية.. مشروع قانون أمام "صحة النواب" يحدد مهامها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينص مشروع قانون المسئولية الطبية المقدم من النائب أيمن أبو العلا، وأكثر من 60 نائبا آخرين، والذى تناقشه لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، على إنشاء لجنة عليا للمسئولية الطبية.

ووفقا للمادة 13، تنشأ بوزارة الصحة "اللجنة العليا للمسئولية الطبية" كما يجوز إنشاء لجان بالمحافظات تخضع لإشراف اللجنة العليا للمسئولية الطبية.

وتنص المادة (14) على أن تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة طبية فنية دائمة تسمى "اللجنة العليا للمسئولية الطبية" على النحو الآتى : ـ

١- الوزير المختص بالصحة أو من ينيبه بحيث لا تقل درجته عن الفئة الممتازة (رئيساً)

٢- نقيب الأطباء أو من ينيبه.

٣- رئيس إحدى الجامعات الحكومية يرشحه وزير التعليم العالى.

٤- عميد كلية طب ويرشحه المجلس الأعلى للجامعات.

٥- رئيس الطب الشرعى.

ويجوز للجنة العليا أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة والتخصص دون أن يكون له صوت معدود في المداولات وتعين اللجنة أمانة فنية لها.

ويمكن تشكيل لجان فرعية في المحافظات الكبيرة أو الأقاليم على أن يمثل بها وكيل وزارة الصحة ، نقيب الأطباء لإحدى النقابات الفرعية ، عميد كلية طب إقليمية ، ممثل عن الطب الشرعى.

وتنص المادة (15) على أن تختص اللجنة بتقديم الرأي الفني والعلمى لكل ذي مصلحة وللجهات المختصة أو الصحية في الحالات الآتية:

1- وجود الخطأ الطبي من عدمه، مع بيان سببه والأضرار المترتبة عليه إن وجدت وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر وأية أمور أخرى تطلب منها.

2- مخاطر المهنة المتعلقة بالممارسات الطبية.

جدير بالذكر، أن اللجنة محال إليها 3 مشروعات قوانين من النواب أيمن أبو العلا وإيناس عبد الحليم ونسرين عمر، واللجنة عقدت جلسة استماع بشأنهم، وستعقد جلسة أخرى خلال الأيام المقبلة، وبعد ذلك ستشرع في مناقشة مواد مشروع القانون وستدخل تعديلات سواء بالحذف أو الإضافة.