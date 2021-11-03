احتياطي النقد الأجنبي يواصل الصعود للشهر الـ 17 خلال أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

أعلن البنك المركزي اليوم الاثنين على موقعه الإلكتروني ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي خلال شهر سبتمبر الماضي بقيمة 24 مليون دولار وذلك للشهر السابع عشر على التوالي، ولكن هذه الزيادة هي الأقل خلال آخر 6 أشهر.

وقال المركزي إن احتياطي النقد الأجنبي سجل 40.849 مليار دولار في نهاية أكتوبر الماضي مقابل 40.825 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي.

وواصل احتياطي النقد الأجنبي بذلك ارتفاعه للشهر السابع عشر على التوالي، وذلك بعد أن تعرض لانخفاض كبير في الشهور الثلاثة الأولى لأزمة فيروس كورونا وهي مارس وأبريل ومايو 2020.