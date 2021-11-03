مجموعات إرهابية تقصف إحدى القرى بريف الحسكة

محمد اسماعيل - القاهرة - دمشق - أ ش أ

أفادت مصادر محلية سورية، اليوم الأربعاء، بقصف مجموعات إرهابية قرية الدردارة في ناحية تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي.

وذكرت المصادر، للتلفزيون السوري، أن القصف أسفر عن أضرار مادية في عدد من منازل المواطنين، مشيرًا إلى أن الوضع المأساوي وغير الإنساني الذي يعيشه أهالي القرية وخاصة الأطفال والنساء نتيجة القصف المستمر.

وتستهدف الجماعات الإرهابية بالقذائف والصواريخ، القرى والبلدات الآمنة؛ الأمر الذي يؤدي إلى وقوع ضحايا وإصابات بين المدنيين وأضرار بالممتلكات العامة والخاصة.