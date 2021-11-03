خدمة جوجل الإخبارية تعود إلى إسبانيا بعد 7 سنوات من الغياب

محمد اسماعيل - القاهرة - مدريد - (د ب أ)

بدأت خدمة جوجل الإخبارية في العودة مرة أخرى إلى إسبانيا، بعد ما يقرب من سبع سنوات من سحب الشركة للخدمة بعد خلاف حول دفع مقابل لروابط المقالات.

ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء، قالت فوينسيسلا كليماريس، رئيسة جوجل لمنطقة أيبيريا جنوب غرب أوروبا، في منشور عبر مدونة للشركة اليوم الأربعاء: "لقد اتخذنا هذا القرار نتيجة لمرسوم ملكي جديد بتنفيذ التوجيه الأوروبي لحقوق الطبع والنشر، والذي عرضته الحكومة الإسبانية اليوم".

ويسمح قانون حقوق الطبع والنشر في الاتحاد الأوروبي للناشرين بالمطالبة بمقابل مادي عندما تستخدم منصات عبر الإنترنت محتوى أعمالهم. وسمحت القواعد الجديدة للمواقع الإخبارية بالتفاوض مع منصات الويب، مثل شركة جوجل المملوكة لشركة ألفابت وأيضا شركة فيسبوك، حول إعادة إنتاج محتواها.

وفي فرنسا، تم تغريم شركة جوجل 500 مليون يورو (593 مليون دولار) بعد أن فشلت شركة البحث العملاقة في تنفيذ أمر لإبرام صفقة عادلة مع الناشرين لاستخدام محتواهم الإخباري على منصتها.

وقالت جوجل في المنشور على مدونتها: "خلال الأشهر المقبلة، سوف نعمل مع الناشرين للتوصل إلى اتفاقيات تغطي حقوقهم بموجب القانون الجديد".