قومي المرأة يهنىء الدكتورة سوزان القليني لفوزها بجائزة اتحاد رواد الأعمال العرب ٢٠٢١

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

هنأ المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه الدكتورة سوزان القليني عضوة المجلس القومي للمرأة لفوزها بجائزة اتحاد رواد الأعمال العرب ٢٠٢١.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس ،في بيان أصدرته اليوم ، عن بالغ سعادتها وفخرها لفوز الدكتورة سوزان القليني بهذه الجائزة المتميزة ، مؤكدة أن الدكتورة سوزان القليني تعد رمزا من رموز الاعلام، تتلمذ على يدها العديد من الإعلاميين المتميزين في الإعلام المصري والعربي، فهي سيدة تدرك جيداً ان الإعلام يقدم رسالة هادفة وله دور بارز في توعية الجمهور بمختلف القضايا.

وقالت رئيسة المجلس إن الدكتورة سوزان القليني تعد نموذجا مشرفا للمرأة المصرية نفخر به جميعاً ، متمنيه لها المزيد من التقدم والنجاح.

يذكر أن جائزة اتحاد رواد الأعمال العرب ٢٠٢١، تتضمن مائة قصة من قصص نجاح رموز المجتمع العربي والافريقي من القادة وأصحاب المشروعات ورواد العمل المجتمعي، والإعلاميين ورؤساء مجالس الإدارات، ونخبة من الشخصيات العامة.