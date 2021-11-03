دراسة/ نسبة وفيات الرجال أعلى من النساء في عام 2019

اسماعيل عبد الحي - دقّت دراسة حديثة ناقوس الخطر من إتساع الفجوة بين الرجال والنساء في معدلات الوفيات في العديد من البلدان حول العالم، لافتة إلى تزايد إحتمالات وفاة الرجال مقارنة بالنساء.

ففي عام 2019، شكلت وفيات الذكور من عمر 10 إلى 24 عاما ما نسبته 61 في المائة، أي الثلثين من إجمالي الوفيات العالمي، في حين سجلت هذه الفئة من معدلات وفيات الذكور ما نسبته 15,3 في المائة في عام 1950.

وسجلت الفجوة أكبر إتساع لها في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، حيث بلغت معدلات الوفيات بين الرجال في عمر 20 إلى 24 عاما ثلاثة أضعاف وفيات النساء

وشرحت الدراسة السبب الرئيسي في ذلك إلى الصراعات والعنف بين الرجال في عمر 15 إلى 24 عاما في تلك المنطقة التي لم تشهد تحسنا في معدلات الوفيات في هذه الفئة العمرية على مدار الـ20 سنة الماضية.

هذا وتنوعت الأسباب الرئيسية لوفيات الرجال في عام 2019 بإختلاف السن والمنطقة، وكانت الحوادث السبب في أغلب حالات الوفاة لفئة الصبية في عمر 10 إلى 14 عاما، وذلك في جميع المناطق بإستثناء المناطق مرتفعة الدخل، حيث كان السرطان هو السبب الرئيس فيها، بإستثناء جنوب آسيا ومنطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حيث كان السبب هو الإصابة بالأمراض الناتجة عن إستهلاك المياه والأطعمة الملوثة.

أما بين الرجال في عمر 15 إلى 24 عاما، فكان السبب الأكثر شيوعاً للوفاة هو "حوادث وسائل النقل" في جميع المناطق تقريبا، حسب ما نشرته صحيفة "ذا غارديان" البريطانية.

وحسب منظمة الصحة العالمية، فإن 10 أسباب كانت مسؤولة عن 55% من الوفيات البالغ عددها 55.4 مليون وفاة في العالم.

وقسمت المنظمة هذه الأسباب إلى 3 فئات، أمراض تتعلق بالقلب والأوعية والجهاز التنفسي ومشاكل خلال الولادة.

سبوتنيك